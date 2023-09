Echange de prisonniers Iran/USA : un avion a décollé de Téhéran avec cinq détenus à bord

En retour, cinq détenus iraniens retenus aux Etats-Unis seront également libérés, et six milliards de dollars d'avoirs iraniens seront dégelés

Un avion qatari transportant cinq Américains détenus en Iran a décollé de Téhéran en direction de Doha. L'ambassadeur du Qatar en Iran se trouve également à bord. Un haut responsable de l'administration Biden a confirmé l'information.

Ces ressortissants américains ont pu quitter le pays à la faveur d'un accord d'échange de prisonniers entre la République islamique et les Etats-Unis, négocié durant plusieurs mois. En retour, cinq détenus iraniens retenus aux Etats-Unis seront également libérés, tandis que six milliards de dollars d'avoirs iraniens issus de la vente d’hydrocarbures, gelés en raison des sanctions américaines, seront débloqués.

Les Américains détenus à Téhéran - possédant tous également la nationalité iranienne - avaient été transférés début août de leur prison en résidence surveillée. Parmi eux, Siamak Namazi, un homme d’affaires arrêté en octobre 2015 et accusé d’espionnage sur la base de preuves qualifiées de ridicules par sa famille, Morad Tahbaz, arrêté en janvier 2018 et condamné à dix ans de prison pour "conspiration avec l’Amérique", et enfin Emad Sharqi, un investisseur condamné en 2020 à dix ans de prison pour espionnage.