Cristiano Ronaldo créé une émeute lors de son arrivée en Iran

Ronaldo et ses coéquipiers d'Al-Nassr d'Arabie Saoudite sont arrivés pour préparer leur match de Ligue des Champions contre les Iraniens de Persépolis

La superstar Cristiano Ronaldo, l'un des footballeurs les plus célèbres au monde, a créé l'émeute dès son atterrissage lundi en Iran. Des centaines de fans se sont rués devant la porte de son hôtel, téléphone en main, pour tenter d'apercevoir la star portugaise et ont entonné des chants à la gloire du footballeur.

Le Portugais et ses coéquipiers d'Al-Nassr d'Arabie Saoudite sont arrivés lundi à Téhéran, pour préparer leur match de Ligue des Champions de l'AFC contre les Iraniens de Persépolis, prévu mardi soir.

Persepolis FC / AFP Cristiano Ronaldo arrives in Tehran, Iran for a highly anticipated AFC Champions League match.

La superstar de 38 ans, l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire, a rejoint Al-Nassr en décembre 2022, pour un salaire faramineux de 200 millions de dollars par an. Pour la population iranienne majoritairement jeune, aux prises avec les défis économiques et les sanctions internationales, l’arrivée de Ronaldo suscite un énorme enthousiasme.

"Ronaldo est l'une des personnes les plus importantes au monde et la personne la plus suivie sur Instagram. En Iran, les visites de grandes équipes sportives internationales ou de footballeurs de haut niveau sont rares, c'est pourquoi cela suscite autant d'enthousiasme." a déclaré Pejman Raahbar, rédacteur en chef du site Web sportif Varzesh 3 dans le Financial Times . Alors que Persépolis, l'équipe iranienne la plus titrée, jouit d'une base de supporters passionnés, le match de mardi se déroulera à huis clos en raison d'une interdiction imposée par la Confédération asiatique de football (AFC) concernant les règles de licence.

Malgré leur déception, les fans de football iraniens attendent avec impatience les passes de la star portugaise sur les terrains. "Je joue toujours le rôle de Ronaldo dans les jeux vidéo de la FIFA", a déclaré un fan cité par le Financial Times. L'arrivée de Ronaldo et d'Al-Nassr marque la première visite en Iran d'un club saoudien depuis sept ans, et reflète la récente réconciliation entre les deux rivaux régionaux et l'expansion ambitieuse de l'Arabie saoudite dans le football sur la scène mondiale.