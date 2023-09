Nouvelles émeutes de Palestiniens à la frontière entre la bande de Gaza et Israël

Selon certaine sources à Gaza, Le Hamas activerait ces émeutes pour pousser Israël à faire pression sur le Qatar au sujet des subventions qu'il distribue

De nouvelles émeutes de Palestiniens ont eu lieu lundi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Regroupés dans l'après-midi et dans la soirée dans la région de Jablia et au sud de la bande de Gaza, ils ont lancé des engins explosifs sur les forces israéliennes situées au-delà de la clôture et ont brûlé des pneus. L'armée israélienne a dû utiliser des moyens pour disperser les manifestations. A la suite des émeutes, l'ouverture du passage d'Erez permettant aux travailleurs de Gaza d'entrer en Israël a été reportée de 24 heures.

Si le Hamas continue d'affirmer que les affrontements autour de la barrière frontalière sont dus à des "violations du statu quo à la mosquée Al-Aqsa", la chaîne Kan rapporte que selon des sources à Gaza, ces troubles sont dus à des divergences entre l'organisation terroriste et Doha concernant les subventions qataries.

Le différend trouverait sa source dans le fait que les salaires des responsables du Hamas à Gaza sont payés selon une méthode circulaire, dans laquelle le Qatar achète du carburant à l'Égypte, qui est ensuite transporté vers la bande de Gaza. La vente de carburant dans la bande de Gaza finance ainsi les salaires des responsables du groupe terroriste. Cependant, suite à l’augmentation des prix de l'essence et des transports, le Hamas reçoit désormais beaucoup moins d’argent qu’il y a un an, et se retrouve dans l'incapacité de payer l’intégralité des salaires de ses responsables.

Ces derniers mois, le Hamas a donc demandé au Qatar d’augmenter ses subventions, ce que l'émirat se refuse à faire jusqu'à maintenant. Suite à cela, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, a commencé à activer les émeutiers palestiniens dans le but de faire pression sur Israël, afin qu'il demande au Qatar d'accéder aux exigences du Hamas.