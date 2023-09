"S'ils ne coopèrent pas avec l'AIEA, ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent"

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont appelé l'Iran à revenir sur sa décision d'interdire les activités dans le pays de près d'un tiers des inspecteurs nucléaires les plus expérimentés de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). "L'Iran doit revenir sur sa décision et coopérer pleinement avec l'agence afin de pouvoir garantir que son programme nucléaire soit destiné uniquement à des fins pacifiques", ont-ils déclaré.

Ces pays ont été rejoints par le chef de l'AIEA, qui a également exhorté lundi l'Iran à reconsidérer sa décision de refuser l'accès aux principaux inspecteurs de l'ONU chargés de contrôler le programme nucléaire iranien, affirmant à l'AFP que tout manque de coopération entraînerait de graves conséquences.

L'instance onusienne a annoncé samedi que l'Iran avait retiré l'accréditation de plusieurs inspecteurs, une décision que Téhéran a pris en riposte à un avertissement lancé cette semaine par les Etats-Unis et les pays européens du groupe E3 (France, Allemagne et Royaume-Uni).

"Nous devons leur demander de revenir sur cette décision", a déclaré le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, dans un entretien à l'AFP. "S'ils ne coopèrent pas avec l'AIEA, ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent: les assurances qu'ils veulent voir, la confirmation qu'ils veulent voir, l'approbation de la communauté internationale", a-t-il dit en référence aux gestes de désescalade attendus pour permettre un allègement des sanctions contre Téhéran.

Rafael Grossi a également déploré l'intensification de l'activité militaire autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les forces russes depuis mars 2022."Les opérations militaires se multiplient dans la zone, mes inspecteurs me disent que le niveau d'activité militaire est palpable", a déclaré Rafael Grossi à l'AFP. "C'est bruyant et ça se rapproche".

"Chaque jour qui passe sans accident nucléaire est un bon jour pour nous", a-t-il dit. Depuis début juin, les troupes de Kiev mènent une contre-offensive dans la zone proche de Zaporijjia, à l'est et au sud du pays, pour tenter de reprendre les territoires détenus par la Russie depuis le début de l'invasion en février 2022.

Pour Kiev, reprendre le contrôle de cette centrale nucléaire, la plus grande d'Europe avec une capacité de 6 000 mégawatts, est vital pour fournir de l'électricité à toute l'Ukraine. Mais le directeur de l'AEIA souligne qu'une attaque directe contre la centrale ou une interruption de l'alimentation électrique externe pourrait conduire à un accident nucléaire avec des conséquences radiologiques. "Donc, ce que nous devons faire, c'est garantir (...) qu'il n'y aura pas de dégradation profonde de la situation", a-t-il déclaré.