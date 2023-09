Gaza : deux blessés palestiniens, dont un grave, après une explosion dans un poste de contrôle à Khan Younes

Des sources palestiniennes ont indiqué qu’il s'agissait probablement d’une explosion accidentelle

Deux Palestiniens ont été blessés, dont un gravement, dans une explosion dans un poste de contrôle à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, selon des informations palestiniennes. Les mêmes sources ont indiqué qu’il s'agissait probablement d’une déflagration accidentelle, à l’instar de celle qui avait notamment eu lieu la veille sur un site du Jihad islamique palestinien et qui avait fait six blessés. Plusieurs explosions accidentelles dans des sites de production d’explosifs et de roquettes ont déjà eu lieu à Gaza.

Atia Mohammed/Flash90 Émeutier palestinien à la frontière entre Gaza et Israël

Les autorités israéliennes craignent que les groupes terroristes dans la bande de Gaza n'autorisent ou n'ordonnent des tirs de roquettes en direction de l’État hébreu, alors que les émeutes à la frontière avec Israël se poursuivent. Le gouvernement israélien a fermé ses postes frontières pour la deuxième journée consécutive, par crainte de débordements.