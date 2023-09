Une normalisation Israël-Arabie saoudite serait un "coup de poignard dans le dos des Palestiniens" (président iranien)

L'Arabie saoudite et Israël se "rapprochent tous les jours" d'une normalisation dans leurs relations

Le président iranien Ebrahim Raïssi a averti mercredi soir, à New York, qu'une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite "constituerait une trahison de la cause palestinienne".

"Nous pensons qu'une relation entre des pays de la région et le régime sioniste serait un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien et de la résistance palestinienne", a déclaré M. Raïssi lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Interrogé sur le rapprochement en cours entre Israël et l'Arabie saoudite, le président iranien s'est d'abord réjoui de la relation de l'Iran "avec l'Arabie saoudite qui se développe".

(Saudi Press Agency via AP) Mohammed ben Salmane

Les deux puissances adversaires et rivales historiques du Golfe, la monarchie saoudienne sunnite et la République islamique iranienne chiite,-ont amorcé une normalisation surprise au printemps dernier, sous l'égide de la Chine.

Parallèlement, l'Arabie saoudite et Israël se "rapprochent tous les jours" d'une normalisation de leurs relations, a affirmé mercredi sur la télévision Fox News le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, s'exprimant pour la toute première fois sur le sujet. Au même moment, le président américain Joe Biden rencontrait à New York le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour parler de ce rapprochement israélo-saoudien.