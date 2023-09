Liban : deux personnes soupçonnées de collaboration avec Israël arrêtées à Tyr

Les forces de sécurité libanaises et du Hezbollah ont opéré conjointement pour démanteler le réseau d'espionnage

La radio "Voix du Liban" a rapporté mercredi matin, citant des sources sécuritaires, que les forces de sécurité libanaises ont arrêté deux personnes soupçonnées d’avoir collaboré avec Israël. Les deux suspects auraient agi depuis la ville de Tyr, selon la radio. L’un des deux "appartient à un parti bien connu" du pays et l’un d’entre eux se nomme Ismaïl.

La "Voix du Liban" a précisé que les forces de sécurité libanaises et celles du groupe terroriste chiite du Hezbollah, basé au Liban et soutenu par l’Iran ont opéré conjointement pour démanteler une cellule d’espionnage agissant dans la ville de Tyr et sa région.

David Cohen/Flash90 Vue de la clôture frontalière entre Israël et le Liban dans le nord de l'Etat hébreu

Les sources sécuritaires citées par la radio libanaise ont indiqué que plusieurs personnes de ce réseau qui étaient recherchées étaient des membres du Hezbollah dont certains ont combattu en Syrie il y a plusieurs années.