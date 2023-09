Un terroriste condamné à trente ans de prison ou plus, généralement dans des cas de meurtres, à droit à un salaire mensuel de base d'environ 3500 dollars

Le terrorisme palestinien est un business plus que lucratif : une étude israélienne révèle que le terrorisme palestinien bénéficie d'indemnités supérieures à celles de plusieurs autres organisations terroristes du monde.

L'étude précise que le mécanisme qui permet de verser des avantages aux terroristes appartenant à des organisations palestiniennes serait le plus sophistiqué de tous. Selon la loi sur les prisonniers palestiniens, toutes personnes emprisonnées pour activités terroristes contre Israël recevra une indemnité comprenant un salaire pour le prisonnier et sa famille, le financement d'une aide juridique mais aussi l'éducation du terroriste et de sa famille, une formation pour les terroristes libérés et un emploi garanti.

AP Photo/Hussein Malla Des soldats israéliens montent la garde à côté de caméras devant un drapeau du Hezbollah, près du village de Mays al-Jabal, à la frontière sud du Liban.

Le paiement dépend de la longueur de la peine de prison mais aussi de la gravité des faits commis. Un terroriste condamné à trente ans de prison ou plus, généralement dans des cas de meurtres, à droit à un salaire mensuel de base d'environ 3500 dollars et à des avantages supplémentaires, plusieurs fois supérieurs au salaire moyen de l'Autorité palestinienne. Plus l'infraction est grave, et plus le salaire est élevé", précise l'étude israélienne. Le terroriste palestinien pourra également recevoir des compléments selon des critères, tels que le nombre d'épouses, le lieu de résidence, le nombre d'enfants, ainsi que des allocations d'indemnités pour les terroristes blessés.

AFP / AHMAD AL-RUBAYE Drapeau du groupe État islamique (EI) dans la ville d'al-Qaim, dans la province irakienne de l'ouest d'Anbar, près de la frontière syrienne, le 3 novembre 2017

Des allocations mensuelles sont accordées aux familles de terroristes palestiniens décédés, considérés comme des martyrs par l'Autorité palestinienne. Cette pratique ne se limite pas qu'aux groupes palestiniens. D'autres organisations, comme le Hezbollah, octroient également des soutiens financiers et matériels. Le mouvement chiite libanais fournit des allocations à la famille d'un terroriste décédé, participe à l'achat de logements, finance l'éducation des enfants et couvre des frais médicaux, pour un budget estimé à environ 100 millions de dollars annuellement. Des pratiques similaires sont observées chez d'autres groupes tels que l'État islamique ou Boko Haram.