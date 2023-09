Ces incendies sont les premiers causés par des ballons incendiaires depuis deux ans

L'armée israélienne a annoncé vendredi viser des positions terroristes du Hamas en réponse aux ballons incendiaires survolant la frontière, qui ont déclenché au moins deux incendies dans le sud d'Israël vendredi.

Ces incendies criminels sont survenus alors que des Palestiniens ont organisé des émeutes quasi-quotidiennes à la frontière de Gaza au cours des dernières semaines.

Les pompiers des services d'incendie et de secours et du Fonds national juif luttaient contre les incendies dans le Conseil régional d'Eshkol. Les services d'incendie et de secours ont déclaré qu'un des incendies avait été éteint, tandis que le second n'était pas encore maîtrisé.

Le député d'Otzma Yehudit (Force juive) Almog Cohen, a appelé le ministre de la Défense Yoav Gallant à prendre des mesures dans un communiqué publié vendredi après-midi. "J'appelle [Gallant] à réagir d'une main de fer contre ces terroristes", a-t-il écrit. "Je n'accepterai pas que les territoires entourant Gaza et le Néguev deviennent une terre brûlée, l'arrière-cour de l'État d'Israël. La loi doit être appliquée de la même manière à Tel-Aviv et à la frontière de Gaza", a-t-il affirmé.

Ces feux sont les premiers causés par des ballons incendiaires depuis deux ans. Des Palestiniens ont de nouveau organisé des émeutes à la frontière de Gaza vendredi après-midi, pour la sixième journée consécutive.