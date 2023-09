Israël "répond à la paix arabe par plus d'extrémisme" (émir du Qatar)

Il a dénoncé le rejet par les gouvernements israéliens successifs "de toute solution politique juste conforme à la légitimité internationale"

L'émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, a fustigé Israël dans le discours qu'il a prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies en début de semaine.

"Israël répond aux initiatives arabes de paix et de normalisation par davantage d'intransigeance et d'extrémisme nationalistes et ultra-orthodoxes... [comme] cela se reflète dans les coalitions gouvernementales et la poursuite de l'expansion des colonies, en plus de la judaïsation de Jérusalem, des attaques contre les lieux saints et des mesures lourdes et draconiennes contre la population de Gaza", a-t-il affirmé.

M. Al Thani a également dénoncé "l'intransigeance de l'occupation israélienne et le rejet par les gouvernements israéliens successifs de toute solution politique juste conforme à la légitimité internationale".

Doha avait longtemps fustigé les accords d'Abraham signés avec l'Etat hébreu.

En août, le Premier ministre du Qatar avait souligné que son pays "n'était pas en guerre avec Israël", mais que le problème clé résidait dans "l'occupation israélienne des Palestiniens", lors d'une conférence à Singapour.