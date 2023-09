L'Iran dénonce des déclarations américaines sur des îles du Golfe disputées

Trois îles sont source de discorde entre les Emirats et l'Iran depuis des décennies.

L'Iran a annoncé vendredi avoir protesté auprès du représentant américain à Téhéran après des déclarations "provocatrices" de Washington concernant des îles stratégiques du Golfe contrôlées par Téhéran mais revendiquées par les Emirats arabes unis.

Trois îles, situées à l'entrée du détroit stratégique d'Ormuz, où transite un cinquième du pétrole transporté par voie maritime dans le monde, sont source de discorde entre les Emirats et l'Iran depuis des décennies. Le Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui regroupe six pays de la péninsule arabique, accuse l'Iran de les "occuper" illégalement depuis 1971. Mercredi, une déclaration publiée à la suite d'une réunion entre les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis et de pays du CCG à New York a critiqué la position de l'Iran sur ces îles. "Les ministres ont réaffirmé leur soutien à l'appel des Emirats arabes unis en faveur d'une solution pacifique au différend sur les trois îles, par le biais de négociations bilatérales ou de la Cour internationale de Justice", selon cette déclaration conjointe.

AP Photo/Vahid Salem Le drapeau national iranien à Téhéran, Iran, le 31 mars 2020

Dénonçant "les actions provocatrices du gouvernement américain", le ministère iranien des Affaires étrangères a fait part jeudi à l'ambassadeur suisse, qui représente les intérêts américains en Iran, de la "condamnation" de cette déclaration par la République islamique. "L'Iran est déterminé à défendre son intégrité territoriale et à protéger sa sécurité et ses intérêts contre toute menace du gouvernement américain", a ajouté le ministère dans un communiqué, soulignant que Téhéran "ne permettra pas à l'Amérique de continuer à piller les richesses et les ressources de la région". Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré jeudi que les trois îles étaient une partie "inséparable" du territoire iranien et que Téhéran considérait toute revendication sur ces îles comme une "ingérence dans ses affaires intérieures".