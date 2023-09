Frontière libanaise : Tsahal tire des grenades sur un bulldozer qui a franchi la ligne bleue

Au cours de l'incident, deux grenades assourdissantes ont été tirées depuis le Liban

L'armée israélienne a identifié samedi un engin libanais près de la frontière israélienne qui aurait franchi la ligne bleue. Des soldats et des chars de Tsahal ont été dépêchés sur les lieux et ont riposté par des tirs de grenades assourdissantes.

Au cours de l'incident, deux grenades assourdissantes ont été tirées depuis le Liban – apparemment par l'armée libanaise – sur la force de la FINUL qui se trouvait sur place.

AP Photo/Hussein Malla Un soldat de la paix de l'ONU regarde la "Ligne bleue" délimitée par l'ONU entre le Liban et Israël

L'armée libanaise a publié un communiqué dans lequel elle affirme que "des soldats israéliens ont franchi la ligne de retrait et ont tiré des fumigènes sur une patrouille de l'armée libanaise alors qu'elle escortait un bulldozer qui a démoli un talus en terre érigé par "l'ennemi israélien" au nord de la ligne bleue dans la zone de Bastra." L'armée libanaise a également déclaré que "les soldats de la patrouille (libanaise) ont répondu et ont tiré des grenades lacrymogènes sur l'ennemi, entraînant ainsi son retrait des lieux".

L'agence de presse officielle libanaise a rapporté qu'un porte-parole des forces de la FINUL, a évoqué les tensions entre Israël et l'armée libanaise et a souligné qu'"une force (de la FINUL) est sur le terrain pour calmer la situation, et ses commandants sont en contact avec les parties afin de réduire les tensions et prévenir les malentendus".