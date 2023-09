Emirats : Dubaï au cinquième rang des centres maritimes mondiaux

Ce prestigieux classement reflète ses vastes contributions à la croissance de l'industrie maritime mondiale

Pour la 4e année consécutive, Dubaï se classe parmi les cinq premiers centres maritimes mondiaux selon l'indice 2023 de développement des centres de transport maritime international (ISCD).

Dubaï a également été classée en première position dans le monde arabe en matière de fret maritime et de services logistiques.

Dubaï arrive en 5e position des 20 centres internationaux de transport maritime commercial les plus importants, devant Rotterdam, Hambourg, Athènes/Le Pirée, Ningbo/Zhoushan et New York/New Jersey.

(AP Photo/Kamran Jebreili, File) Dubaï

Ce prestigieux classement reflète ses vastes contributions à la croissance de l'industrie maritime mondiale.

La Société des ports, des douanes et des zones franches, représentée par l'Autorité maritime de Dubaï, s'efforce de garantir que Dubaï continue de figurer parmi les meilleurs centres maritimes du monde.