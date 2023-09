Israël adresse ses vœux à l'Arabie saoudite à l'occasion de sa fête nationale

"Que Dieu vous apporte la bonté et les bénédictions à la lumière de la sécurité, de la sûreté et de la prospérité"

Israël a adressé samedi ses vœux à Ryad à l'occasion de la fête nationale de l'Arabie saoudite, au moment où les discussions sur une possible normalisation des relations entre les deux pays s'accélèrent.

"Nous adressons nos sincères félicitations et bénédictions au roi, au gouvernement et au peuple du royaume d'Arabie saoudite à l'occasion de la 93e fête nationale", peut-on lire sur le compte X (anciennement Twitter) en arabe et en anglais du ministère des Affaires étrangères israélien.

Un porte-parole de la diplomatie israélienne a précisé que c'était la première fois qu'un message de félicitations à cette occasion était publié sur le compte X en anglais du ministère israélien des Affaires étrangères, mais qu'il avait déjà été publié en arabe.

"Que Dieu vous apporte la bonté et les bénédictions à la lumière de la sécurité, de la sûreté et de la prospérité, avec nos vœux de voir prévaloir une atmosphère de paix, de coopération et de bon voisinage", poursuit le texte.

Vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël et l'Arabie saoudite étaient proches d'une paix "historique" lors de son discours à la tribune de l'ONU, rappelant la normalisation en 2020 des relations avec trois pays arabes. Interrogé un peu plus tard sur Fox News, il a confirmé que la paix se jouerait dans les mois à venir. "Nous avons une fenêtre d'opportunité limitée pour parvenir à un accord dans les mois à venir, sinon le processus pourrait prendre des années", a-t-il dit.

Interviewé sur la même chaîne quelques jours avant, le prince saoudien héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane avait lui aussi assuré que les deux pays se "rapprochaient tous les jours" d'une normalisation de leurs relations.