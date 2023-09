Présidentielle américaine : Trump devancerait Biden de 9 %, selon un sondage

L'économie et l'immigration se distinguent comme les principaux sujets influençant la perception négative de Biden

Dans la perspective d'une potentielle confrontation en 2024, l'ancien président américain Donald Trump gagne du terrain face à l'actuel président Joe Biden, selon un sondage pour la chaîne ABC News et le journal Washington Post. Selon cette enquête d'opinion, Trump devance Biden de 9 points : 51 % des répondants soutiendraient le possible candidat républicain, tandis que 42 % opteraient pour le locataire de la Maison Blanche. Entre février et mai, le soutien envers Trump est passé de 48 % à 49 %, alors que celui de Biden a diminué, passant de 44 % à 42 %.

L'économie et l'immigration se distinguent comme les principaux sujets influençant la perception négative de Biden. 44 % des participants au sondage considèrent que leur situation économique s'est affaiblie depuis le début de sa mandature. Sur le plan économique, il ne reçoit l'approbation que de 30 % des interrogés, tandis que 64 % le désapprouvent. Concernant l'immigration, son taux d'approbation tombe à 23 %, et 62 % ne sont pas en accord avec sa gestion de ce dossier.

Dans l'ensemble, Biden reçoit une approbation de 36 % contre une désapprobation de 56 %. Concernant la capacité à briguer un autre mandat en raison de leur âge, 74 % estiment que Biden pourrait être trop âgé, tandis que ce pourcentage s'élève à 50 % pour Trump.

AP Photo/Susan Walsh Le président Joe Biden s'adresse à la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis.

De son côté, Trump bénéficie d'une approbation de 48 %, tout en affichant une désapprobation légèrement supérieure à 49 %. Malgré l'avance mise en évidence par ce sondage, d'autres enquêtes suggèrent une compétition plus équilibrée entre les deux candidats. Néanmoins, Trump semble se démarquer positivement dans plusieurs analyses récentes.