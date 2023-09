Tsahal frappe un poste militaire du Hamas dans la bande de Gaza

Deux suspects palestiniens qui tentaient de traverser la frontière depuis Gaza ont été arrêtés

Un drone de l'armée israélienne a frappé, lundi, un poste militaire appartenant à l’organisation terroriste du Hamas à Gaza. Le poste était situé près de la zone à partir de laquelle des terroristes ont tiré sur des soldats de Tsahal lors d'une violente émeute qui a eu lieu dans la région de Karni.

Les soldats ont riposté à balles réelles sur un assaillant qui a tiré sur les soldats en retour. Aucun blessé parmi les soldats israéliens n'a été rapporté.

Plus tôt dans la journée de lundi, les soldats de Tsahal avaient identifié deux suspects qui tentaient de traverser la zone de sécurité depuis le sud de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Les soldats de Tsahal les ont appréhendés et transférés aux forces de sécurité pour un interrogatoire plus approfondi.

La semaine dernière, des ballons incendiaires avaient été lancés depuis Gaza sur Israël, Tsahal avait riposté en ciblant des positions terroristes du Hamas dans la zone.