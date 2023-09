Arabie saoudite : ouverture annoncée du premier hôtel W à Neom

Le luxueux hôtel comportera 236 chambres, dont 47 suites, offrant une vue sur la montagne et le lac

Le premier hôtel W en Arabie Saoudite devrait s'implanter à Trojena, dans la région montagneuse enneigée de Neom. La mégapole a annoncé avoir signé un accord avec Marriott International pour ouvrir un hôtel W à Trojena.

Le W Hotel sera situé à Lake Village, une destination située au bord d'un lac architectural de 2,8 kilomètres de long, avec une forêt, et abritant des marchés, des restaurants et diverses activités. Le luxueux hôtel comportera 236 chambres, dont 47 suites, offrant une vue sur la montagne et le lac.

Située dans la plus haute chaîne de montagnes d'Arabie saoudite, Trojena fait partie de la mégapole Neom, projet futuriste d'une valeur de 500 milliards de dollars,qui s'étendra sur 170 kilomètres de long pour seulement 200 mètres de large et pourra accueillir à terme 9 millions d'habitants.

Neom vise à s'imposer comme destination de sports d'aventure ouverte toute l'année, avec des activités telles que le ski, les sports nautiques, la randonnée et le VTT, et accueillera les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. Dévoilé pour la première fois par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman en 2017, Neom s'étendra sur 26 000 kilomètres carrés et, une fois terminé, abritera des villes "intelligentes", des ports commerciaux, des centres de recherche, des sites sportifs et de divertissement, des complexes hôteliers de luxe et des attractions touristiques.