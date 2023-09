Cisjordanie : tirs contre une position de l'armée israélienne, aucun blessé

Cette période de fêtes juives est marquée par une hausse très importante des menaces et tentatives d'attentat

Une position de l'armée israélienne située près de l'implantation d'Avnei Hefetz en Cisjordanie a été visée par des tirs mardi après-midi. Aucun blessé n'a été signalé, en dépit des 20 impacts de balles trouvés sur place.

Les attaques terroristes ciblant des soldats et des civils sont récurrentes dans la région, et ce malgré les opérations répétées de Tsahal dans les localités palestiniennes pour tenter d'y mettre un terme. Les forces de sécurité israéliennes ont été appelées à redoubler de vigilance en cette période de fêtes juives, marquée par une hausse très importante des menaces et tentatives d'attentat.