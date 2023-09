Accord avec l'Arabie saoudite : Biden et Netanyahou d'accord pour conserver l'option d'une solution à deux Etats

La Maison Blanche a clairement fait savoir au gouvernement israélien qu’il devrait accepter des concessions significatives pour les Palestiniens

Joe Biden et Benjamin Netanyahou ont convenu, lors de leur réunion à New York la semaine dernière, que la composante palestinienne d'un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite serait basée sur "la capacité de parvenir à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens", selon un haut responsable israélien.

La Maison Blanche a ainsi clairement fait savoir au gouvernement israélien qu’il devrait accepter des concessions significatives pour les Palestiniens, dans le cadre d’un accord global qui inclurait également une normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël.

Le président Biden n'a pas fourni, à Netanyahou, une liste de demandes américaines spécifiques pour les Palestiniens, mais a particulièrement insisté pour qu'Israël préserve la possibilité d'une solution à deux États.

Un haut responsable israélien et une autre source, au courant du contenu de la réunion, ont déclaré que Netanyahou était globalement d'accord sur le principe.

Pour eux, les négociations sur la composante palestinienne de l’accord saoudien n’en seraient qu’à leur début et "la question principale est de savoir comment traduire le principe général discuté par Biden et Netanyahou en mesures pratiques sur le terrain".

Le principal défi ? Chacune des parties peut donner une interprétation différente du principe du maintien de la solution à deux États.

Sur un plan domestique, la Maison Blanche souhaite qu'Israël fasse des concessions aux Palestiniens afin d'obtenir le soutien des sénateurs démocrates en faveur d'un accord qui pourrait également inclure une alliance de défense entre les États-Unis et l'Arabie saoudite.

Le prince héritier saoudien espère, lui, pouvoir grâce à ces gestes recueillir le soutien de l'opinion publique saoudienne et du monde arabe et musulman en faveur d'une normalisation avec Israël.

Mais, en Israël, la situation est inverse. Si Netanyahou s'engage en ce sens, la forte opposition de la part des partis d’extrême droite au sein du gouvernement et du Likoud menaceraient sa coalition.