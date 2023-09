Israël/Gaza : des accords conclus en échange de l'arrêt des émeutes à la frontière

"Si la paix est maintenue, le quota de travailleurs sera augmenté à 30 000 l'année prochaine"

Des accords ont été conclus entre Israël et le Hamas, sous la médiation de l'Egypte, en échange de la cessation des émeutes sur la barrière à la frontière de Gaza, a rapporté vendredi le journal libanais Al-Akhbar.

Selon le quotidien, le Hamas a exigé que le nombre de travailleurs gazaouis travaillant en Israël soit doublé. L'une des sources précise qu'Israël devrait bientôt augmenter ce nombre de travailleurs de 17 500 à 20 000, et jusqu'à 30 000 au cours de l'année prochaine, sous réserve du maintien du calme à Gaza. En outre, un responsable de Gaza qui s'est entretenu avec l'agence de presse AP a affirmé que des accords supplémentaires avaient été conclus : élargir la zone de pêche à Gaza, augmenter le nombre de marchandises autorisées à être exportées de Gaza et étendre l'équipement autorisé à être importé de Gaza.

Flash90 View of the Erez Crossing between Israel and Gaza, as it seen from the Israeli side.

Par ailleurs, l'envoyé qatari Muhammad Al-Emadi a déclaré que "Doha a stoppé l'escalade à Gaza et obtenu les accords pour ouvrir le passage d'Erez aux travailleurs". "La situation humanitaire à Gaza est désastreuse et un autre conflit ne fera qu'empirer les choses", a-t-il ajouté. Israël a décidé jeudi de rouvrir le passage d'Erez à l'entrée de 18 500 travailleurs gazaouis, après sa fermeture au cours des deux dernières semaines pour des questions sécuritaires.

L'establishment de la sécurité estime que la décision de rouvrir le passage d'Erez à l'entrée des milliers de travailleurs pour se rendre en Israël est importante pour la stabilité sécuritaire dans la bande de Gaza.

Cette décision repose sur l’idée selon laquelle les terroristes doivent être distingués de la population civile – pour laquelle le travail en Israël constitue un pilier et une artère de l'économie des habitants. "L'Egypte a été activement impliquée dans les négociations entre Israël et le Hamas", a déclaré jeudi à Channel 12 une source proche de l'organisation terroriste. "Le Hamas l'a informée qu'il mettrait progressivement fin aux affrontements autour de la barrière et c'est ce qui a incité Israël à ouvrir le passage d'Erez. Ce sont des mesures mutuelles", a-t-il conclu.