Haïm Katz à son retour de Riyad : "la curiosité pour Israël est évidente dans chaque conversation"

"Le tourisme est un atout économique et un pont entre les nations pour le dialogue et la paix"

"Nous avons réalisé une percée dans les relations avec l'Arabie saoudite et la curiosité pour Israël est évidente dans chaque conversation", a déclaré vendredi le ministre du Tourisme Haim Katz après sa visite en Arabie Saoudite. "L'année dernière, j'ai travaillé pour améliorer la position d'Israël au sein de l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme, et le pays est devenu un partenaire actif avec un rôle officiel. Les efforts du Premier ministre Benjamin Netanyahou et le nouveau statut d’Israël au sein de l’organisation ont ouvert les portes de l’Arabie saoudite", a-t-il affirmé.

"J'ai également rencontré à la conférence des dirigeants avec lesquels Israël n'a pas encore de relations officielles. La curiosité pour Israël et le désir de coopérer sont évidents dans chaque conversation. Le tourisme est un atout économique et un pont entre les nations pour le dialogue et la paix", a-t-il conclu.

La visite de Haim Katz à Riyad mardi à la conférence de l'Organisation du tourisme des Nations unies (OMT) a marqué l'histoire, faisant de lui le premier ministre israélien à se rendre en Arabie Saoudite à des fins officielles. "J'ai le sentiment qu'une histoire a commencé, mais il faudra du temps pour qu'elle se cristallise en une relation. Si un accord de paix est conclu avec l'Arabie Saoudite, ce sera une paix chaleureuse", avait-il confié à i24NEWS. La normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite offre la perspective d'un accès accru au marché pour Israël en Arabie Saoudite et la possibilité de créer une alliance régionale plus solide contre l'Iran.