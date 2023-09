Arabie saoudite : la croissance non-pétrolière devrait se maintenir à 5 % en 2023

Le pays tente de diversifier son économie hors du pétrole pour développer de nouveaux secteurs afin de stimuler sa croissance économique

La croissance non pétrolière en Arabie Saoudite restera proche de 5 % en 2023, stimulée par une forte demande intérieure malgré une croissance globale plus faible causée par de nouvelles réductions de la production pétrolière, selon le Fonds monétaire international.

Les revenus non pétroliers de l’Arabie saoudite ont doublé en quatre ans grâce à des augmentations du taux de taxe sur la valeur ajoutée et à un respect des réglementations, tandis que les exportations non pétrolières ont atteint un record de 84,4 milliards de dollars en 2022.

Les parts du secteur manufacturier et des services ont augmenté de 15% au cours des 20 dernières années.

L'Arabie Saoudite tente de diversifier son économie hors du pétrole pour développer de nouveaux secteurs afin de stimuler sa croissance économique.

Son économie a connu une croissance de 8,7 % en 2022, soit le taux de croissance annuel le plus élevé parmi les 20 plus grandes économies du monde.