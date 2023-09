Liban : des forces de sécurité palestiniennes se déploient dans un camp de réfugiés à la suite d'affrontements

Plus de 30 personnes ont été tuées dans des combats entre partisans du Fatah et des islamistes depuis fin juillet dans le camp d'Aïn al-Helweh

Une force de sécurité palestinienne s'est déployée, vendredi, dans un complexe scolaire du plus grand camp de réfugiés palestiniens au Liban, situé au sud du pays. Cette force remplace les hommes armés qui occupaient les lieux depuis la flambée de violence fin juillet, qui avait causé la mort de plus de 30 personnes.

Cette avancée fait naître l'espoir qu'un cessez-le-feu de près de deux semaines puisse perdurer au camp d'Aïn al-Helweh, proche de la ville portuaire de Sidon. Le 14 septembre, des membres du groupe Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et deux factions islamistes militantes, Jund al Sham et Shabab al Muslim, ont convenu d'une cessation des hostilités.

Le complexe englobe huit écoles. L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a pressé les hommes armés de diverses factions qui s'étaient retranchés autour du compound de quitter la zone avant le début de l'année scolaire prévue début octobre.

Dans l'après-midi, une force de sécurité composée de 55 combattants, considérés comme neutres dans les affrontements récents et issus de factions telles que le Hamas, le Front Démocratique pour la Libération de la Palestine et Asbat al-Ansar, a repris le complexe fortement endommagé. Certains murs des écoles étaient criblés de balles et de roquettes.

Fin juillet, le Fatah avait accusé les groupes islamiques d'avoir assassiné un haut responsable militaire du Fatah, Abu Ashraf al-Armoushi, déclenchant de violents combats de rue. Plusieurs trêves avaient été conclues, mais toutes ont échoué. Les groupes n'ont toujours pas remis les militants accusés du meurtre d'al-Armoushi.

Le dernier accord de cessez-le-feu, conclu le 14 septembre, faisait suite à des affrontements qui ont tué au moins 18 personnes et blessé plus de 100. Une précédente vague de violences avait fait 13 morts cet été.

Depuis le début des combats fin juillet, au moins 4 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs maisons dans le camp, nombre d'entre elles cherchant refuge dans les installations de l'UNRWA.