Google Doodle célèbre les statues préhistoriques d'Ain Ghazal découvertes pour la première fois en Jordanie.

Le graphique s'est inspiré des artefacts vieux de 9 000 ans, considérés comme les premières représentations à grande échelle de la forme humaine.

Les premiers ont été découverts le 30 septembre 1983 puis en en 1985 à Ain Ghazal, un site néolithique en Jordanie. Certains sont des statues pleines et d'autres des bustes. Ils représentent des hommes, des femmes et des enfants avec des caractéristiques humaines complexes telles que des yeux, un nez, des jambes et des orteils en forme d'amande.

Ces statues font partie de la collection du Jordan Museum à Amman. Il y a une statue au Musée du Louvre à Paris, des parties de trois autres statues au British Museum à Londres et l'une des figures à deux têtes au Louvre Abu Dhabi.