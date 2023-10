L'Ecole Ducasse s'implante à Abu Dhabi en décembre

Des instituts ont été créés en France, en Inde, aux Philippines et en Thaïlande

La célèbre école de cuisine française Ducasse va ouvrir son nouvel institut à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, en décembre prochain.

L'Ecole Ducasse, fondée par Alain Ducasse en 1999, est mondialement réputée pour son excellence dans l'enseignement des arts culinaires et pâtissiers. Des instituts ont notamment été créés en France, en Inde, aux Philippines et en Thaïlande.

VALERY HACHE (AFP) Alain Ducasse

L’établissement Ducasse d’Abu Dhabi sera le premier institut de la région, qui fait désormais partie de Sommet Education – un réseau international de premier plan d’écoles de gestion hôtelière et d’arts culinaires.

Un fonds d'investissement culinaire d'Abu Dhabi de plus de 360 millions de dirhams a été annoncé plus tôt cette année, visant à attirer des marques de premier plan dans la capitale des Émirats arabes unis sur cinq ans, et à renforcer le développement d'Abu Dhabi en tant que pôle gastronomique.