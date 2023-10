Gaza lance son sixième tournoi annuel de basket-ball en fauteuil roulant

Le tournoi est organisé par le Comité paralympique palestinien en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge

Le sixième tournoi annuel de basket-ball des personnes handicapées a débuté dimanche, dans la bande de Gaza, avec 11 équipes en lice pour le trophée, a rapporté l'agence de presse turque Anadolu.

Le tournoi est organisé par le Comité paralympique palestinien en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au stade de Gaza. Le directeur technique du Comité paralympique, Musa Kadoum, a déclaré que six équipes masculines et cinq équipes féminines, y participeraient cette année. La compétition durera un mois et demi.

Le porte-parole du CICR, Hisham Muhanna, a déclaré que les personnes handicapées avaient obtenu de nombreux résultats au cours des huit dernières années, le premier tournoi de basket-ball en fauteuil roulant ayant eu lieu en 2015. Le tournoi est également mis en place dans le cadre du programme de réadaptation physique des personnes handicapées, qui vise à les intégrer dans leur communauté par le biais du sport et à améliorer leur santé physique et leur bien-être psychologique, a-t-il ajouté. Il "contribue également à la réalisation de leurs espoirs et de leurs ambitions en surmontant les obstacles", a indiqué M. Muhanna, qui espère que le programme aidera les personnes handicapées à "réaliser leurs objectifs".