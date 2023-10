Dubaï : le célèbre boys band philippin SB19 se produira le 24 novembre

D'autres villes seront bientôt annoncées, a indiqué le groupe dans la vidéo de 42 minutes sur son compte YouTube officiel

Le célèbre boys band philippin SB19 se produira à Dubaï le 24 novembre dans le cadre de leur tournée mondiale.

Le boys band s'est produit à Manille, New York et Vancouver puis se rendra à Singapour et en Thaïlande.

Le groupe s'est formé en 2016 après avoir participé à un concours de talents organisé par ShowBT Philippines, une filiale de la société sud-coréenne ShowBT.

En mai, ils ont atteint le top 10 du Billboard World Digital Sales avec leur chanson "Gento".

Leurs chansons rappellent notamment la K-pop, qui a dominé le monde de la musique.