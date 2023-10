Pourquoi la crise du Haut-Karabakh rapproche l'Arménie de l'Iran

Les relations entre Téhéran et Bakou se sont encore tendues après le rapprochement entre l'Azerbaïdjan et Israël

Le conseiller arménien à la sécurité nationale, Armen Grigoryan, est arrivé à Téhéran dimanche pour une visite officielle, où il a rencontré Ali Akbar Ahmadian, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale en Iran. Le haut responsable arménien a prévu de s'entretenir ce lundi avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian.

Si la visite d'Armen Grigoryan en Iran n'est, ni une surprise, ni une nouveauté en termes de relations régionales, elle intervient à un moment particulièrement crucial pour l'Arménie. Téhéran et Yerevan entretiennent en effet un partenariat politique important, qui s’exprime également dans le domaine sécuritaire. Selon diverses informations, l'armée arménienne est équipée des meilleures armes iraniennes, notamment des drones suicides Shahed-131 et Shahed-136, également utilisés par l'armée russe dans sa guerre contre l'Ukraine.

Les deux pays ont encore renforcé leurs liens dans le contexte des tensions prolongées avec l'Azerbaïdjan. Dernièrement, divers messages de menaces émanant de sources liées aux Gardiens de la Révolution contre l'Azerbaïdjan ont été publiés. Les relations entre Téhéran et Bakou se sont encore tendues après le rapprochement entre l'Azerbaïdjan et Israël, qui outre un commerce d'armement, entretiennent des relations sécuritaires et stratégiques de plus en plus poussées. L'ouverture de l'ambassade azérie en Israël l'année dernière n'a fait que renforcer les inquiétudes de Téhéran quant à l'utilisation, par Israël, de l'Azerbaïdjan comme base avancée en prévision d'éventuelles attaques contre l'Iran.

L’une des questions qui inquiète le plus l’Iran concerne la création du corridor de Zangzor, l'un des plus grands rêves politiques du président azerbaïdjanais, qui vise à relier le territoire de l'Azerbaïdjan dans la partie orientale de l'Arménie, à l'enclave du Nakhitchevan, une enclave azérie - à l'ouest du territoire arménien.