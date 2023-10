Normalisation avec Israël: les Saoudiens "misent sur le mauvais cheval", pour l’ayatollah Khamenei

Le guide suprême iranien a prononcé ces paroles à l’occasion de l'anniversaire de la naissance du Prophète Mahomet

Dans un discours prononcé mardi matin à l’occasion de l'anniversaire de la naissance du Prophète Mahomet lors de la 37e conférence internationale de l'unité islamique, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que les gouvernements qui poursuivent le "pari de la normalisation" avec le régime sioniste "misent sur le mauvais cheval", a rapporté l’agence d’État iranienne IRNA.

Il a déclaré que le "régime sioniste" était plein de haine et de colère non seulement envers l'Iran, mais aussi envers d'autres pays de la région, tels que l'Égypte, l'Irak ou la Syrie, son objectif étant d’occuper les territoires allant du Nil à l'Euphrate. Il a cité un verset du Coran disant à propos des Juifs "d'être en colère et de mourir de colère".

Ali Khamenei a également soutenu que les gouvernements qui poursuivent le "pari de la normalisation" avec le régime sioniste souffriront beaucoup. "La défaite les attend. Ils commettent une erreur. Comme le disent les Européens, 'ils misent sur le mauvais cheval'". "La situation du régime sioniste n'est pas aujourd'hui de nature à encourager la proximité avec lui", a-t-il averti, prédisant la disparition imminente d’Israël.

Tolga AKMEN (AFP/File) Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane

"Aujourd'hui, le mouvement palestinien est plus vivant que jamais. Aujourd'hui, la jeunesse palestinienne et le mouvement palestinien contre l'occupation et l'oppression sioniste est plus énergique et plus préparé que jamais", a-t-il ajouté devant le public présent. "Ce cancer sera éradiqué par les mains du peuple palestinien et des forces de résistance de toute la région", a conclu le chef religieux chiite.