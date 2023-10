Mohammed Saud, blogueur saoudien pro-israélien, a disparu

Mohammed Saud devait rencontrer le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, actuellement à Riyad

Mohammed Saud, blogueur saoudien hébréophone connu pour ses prises de positions pro-israéliennes, a disparu depuis deux jours, a rapporté la chaîne israélienne Arutz Sheva, jeudi. Il devait rencontrer le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, actuellement à Riyad pour le quatrième congrès extraordinaire de l'Union postale universelle. Mohammed Saud devait également participer à une émission sur la chaîne israélienne 14, mais ne s’est pas présenté. Sa disparition a été signalée à ce moment-là.

Plusieurs hypothèses et théories du complot ont été évoquées sur Internet concernant cette disparition. Toujours selon Arutz Sheva, Edy Cohen, un journaliste israélien spécialiste du Monde arabe très actif sur X (ex-Twitter), qui s’est entretenu avec le blogueur lundi, Mohammed Saud est détenu par la police saoudienne.

"Selon des informations non vérifiées qu'une de mes connaissances m'a envoyées, Mohammed Saud est détenu", a-t-il écrit. "Il voulait faire un stream en direct avec le ministre Karhi. Ils ont utilisé l'arrestation comme excuse pour fouiller son téléphone portable", a poursuivi le journaliste.

"Dans un jour ou deux, il sortira, niera l'arrestation et dira que tout va bien, que son téléphone a mal fonctionné, qu'il était malade, et ainsi de suite, c'est comme ça que ça se passe dans ces pays. Il faut comprendre à qui on a affaire", a estimé Edy Cohen.

Le cas de Mohammed Saud rappelle celui d’un internaute libanais résidant dans la région de Tyr, arrêté mi-septembre après avoir posté une vidéo TikTok dans laquelle il sélectionnait le drapeau israélien comme son "pays arabe préféré", face à différents drapeaux de pays arabes. Un cœur apparaissait alors à plusieurs reprises sur le drapeau frappé de l'étoile de David. "Des poursuites judiciaires ont été engagées contre cet homme", ont indiqué les autorités libanaises.