Syrie : neuf morts dans des frappes turques en représailles à l'attentat à Ankara

"Dorénavant, toutes les infrastructures appartenant au PKK et aux YPG en Irak et en Syrie constituent des cibles légitimes"

La Turquie a mené jeudi une série de frappes de drones contre des cibles militaires et des infrastructures dans des régions sous contrôle des Kurdes en Syrie, faisant au moins neuf morts, en représailles à un attentat à Ankara, revendiqué par le PKK.

Ailleurs en Syrie, pays morcelé par la guerre, un bombardement des forces du régime dans la province d'Alep (nord-ouest) a coûté la vie à cinq membres d'une même famille, et une attaque de drones contre une académie militaire à Homs (centre) a tué au moins sept officiers, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Les frappes turques ont surtout visé des sites pétroliers, une centrale électrique, un barrage et une usine dans la province de Hassaké (nord-est), sous contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition dominée par les Kurdes et soutenue par les Etats-Unis.

Selon un communiqué des forces kurdes, "six membres des forces de sécurité ont été tués dans un raid sur Amouda", et "deux civils" circulant à moto ont péri dans une autre frappe. Le porte-parole des FDS, Farhad Chami, a fait état d'un neuvième mort. Il avait dans un premier temps affirmé que six ouvriers avaient été tués mais il s'est avéré qu'il s'agissait de combattants.

Dimanche, deux policiers ont été blessés dans un attentat à Ankara, revendiqué par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, turc), en lutte armée contre les autorités turques. La Turquie a affirmé que les auteurs de l'attaque avaient été formés en Syrie voisine. Elle qualifie de "terroriste" la principale composante des FDS, les YPG (Unités de protection du peuple), qu'elle considère comme une extension du PKK.

"Il y a une escalade claire depuis les menaces turques" contre les zones contrôlées par l'administration kurde autonome dans le nord-est syrien, a affirmé Farhad Chami.

Après les frappes, des colonnes de fumée étaient visibles au dessus du site pétrolier de Qahtaniya, près de la frontière avec la Turquie, selon des correspondants de l'AFP dans le secteur. Des pompiers se sont dirigés vers la principale centrale électrique de Qamichli, dans la province de Hassaké.

En riposte à l'attentat, la Turquie a mené également des frappes contre des positions du PKK dans le nord de l'Irak, pays frontalier de la Syrie et de la Turquie. "Dorénavant, toutes les infrastructures et les installations, notamment énergétiques, appartenant au PKK et aux YPG en Irak et en Syrie constituent des cibles légitimes pour nos forces de sécurité", a averti le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.