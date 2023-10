Le Hezbollah avait l'intention de construire un poste d'observation sur le territoire israélien

L'armée israélienne a détecté le début des travaux de construction près de la ligne bleue et a collaboré avec la FINUL pour les faire enlever

Une source sécuritaire a déclaré à i24NEWS qu'une infrastructure en béton, enlevée par l'armée libanaise jeudi, et qui a traversé la ligne bleue en territoire israélien dans une enclave près du Moshav de Shtula, appartenait à l'organisation terroriste Hezbollah et était destinée à être utilisée comme poste d'observation.

Mercredi soir, la surveillance de l'armée israélienne a détecté le début des travaux de construction près de la ligne bleue. Les forces israéliennes ont alors surveillé en permanence la zone et l'infrastructure à l'aide de plusieurs moyens d'observation.

L'infrastructure en béton était destinée à être utilisée par le Hezbollah, selon la source: "Nous avons retiré l'infrastructure avant même le début de la construction du bâtiment qui, selon nous, devait être utilisé comme poste d'observation par l'organisation terroriste Hezbollah mais nous insistons sur le fait qu'elle ne présentait aucun risque pour un citoyen ou une ville israélienne", a-t-elle ajouté.

David Cohen/Flash90 Un tank de l'armée israélienne près de la "Ligne bleue"

Dès que l'inspection a été achevée et qu'il a été établi qu'il y avait eu violation de la résolution 1701, un dialogue s'est engagé avec la FINUL, à l'issue duquel l'armée libanaise s'est préparée à retirer l'infrastructure. L'opération a été accompagnée par les forces du génie de la 91e division ainsi que par d'autres forces de sécurité. Il s'agissait d'une opération rapide de la part de la division, depuis l'identification jusqu'au retrait. Toutes les activités étaient menées en totale coordination avec la FINUL dans l'objectif d'appliquer la résolution 1701 et de ne pas permettre que la souveraineté de l'État d'Israël soit violée. "Il est important de comprendre la nature topographique de la zone où l'infrastructure en béton a été établie - une zone très montagneuse, dans une enclave", a expliqué la source.

AP Photo/Hussein Malla Un soldat de la FINUL

"Immédiatement après avoir supprimé la dalle de béton, nous avons placé une clôture afin de créer une clarté tactique dans la zone où passe la ligne bleue. Cela fait partie du projet d'organisation territoriale que la division mène depuis un an. Le but de ce projet est d'organiser le territoire pour le combat en débarrassant la zone des arbres et en marquant l'endroit où passe la ligne bleue tout en utilisant le moindre centimètre." "Cela fait partie d'une activité permanente visant à maintenir le calme dans la zone frontalière, dans le but de permettre la poursuite de la vie quotidienne des résidents du nord, des citoyens d'Israël et des voyageurs dans la région", a conclu la source.