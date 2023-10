Cisjordanie : nuit de tensions entre Israéliens et Palestiniens à Hawara

Le corridor routier de Cisjordanie a été fermé pour empêcher de nouvelles attaques et une escalade

Des affrontements ont éclaté entre Israéliens et Palestiniens à Hawara dans la nuit de jeudi à vendredi, après une attaque terroriste en voiture dans ce village de Cisjordanie survenue la veille, selon l'armée israélienne.

"Des informations nous sont parvenues concernant des actes de vandalisme commis par des civils israéliens sur les propriétés de résidents palestiniens, mais aussi des informations liées à des véhicules israéliens endommagés", a précisé Tsahal dans son communiqué. Au cours de ces affrontements, un "suspect" aurait lancé un parpaing contre un véhicule et les soldats y ont répondu par des tirs, explique l'armée. Selon les médias israéliens, le jeune homme a été tué après qu'il a attaqué le véhicule militaire.

Le ministère de la santé de l'Autorité palestinienne a affirmé de son côté que le jeune homme avait été tué par des Israéliens

Cependant, le ministère de la santé de l'Autorité palestinienne (AP) a affirmé de son côté que le jeune homme de 19 ans, nommé Labib Mohammad Lahib Damid, avait été tué par des habitants israéliens des implantations.

En réponse aux dernières escalades dans le village, théâtre de nombreuses fusillades ces derniers jours, l'armée israélienne a déployé des renforts et décidé de fermer l'autoroute à partir de jeudi soir, ainsi que les magasins situés sur la route, afin d'empêcher de nouvelles attaques et une escalade de la violence. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a également convoqué l'establishment sécuritaire dans la nuit de jeudi à vendredi pour une réunion. M. Netanyahou a affirmé que les attaques en Cisjordanie "ne pouvaient plus être tolérées" et a exigé de nouvelles mesures pour endiguer le terrorisme.