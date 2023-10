Syrie : plus de 110 morts dans une attaque contre l'armée (nouveau bilan)

L'armée syrienne a promis de "riposter fermement". L'attaque a été menée "à l'aide de drones chargés d'explosifs"

Plus de 110 personnes ont été tuées jeudi dans une attaque contre une académie militaire en Syrie, qui a promis de "riposter fermement", faisant craindre une escalade.

L'attaque contre une cérémonie de promotion d'officiers du régime à Homs (centre) a été imputée à "des organisations terroristes" par l'armée syrienne, qui a promis de "riposter fermement". Elle a été menée "à l'aide de drones chargés d'explosifs", selon l'armée. L'attaque a fait "112 morts dont 21 civils" et au moins 120 blessés, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une organisation basée au Royaume-Uni disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Le ministre syrien de la Santé Hassan al-Ghobash a annoncé un bilan "préliminaire" de 80 morts, "dont six femmes et six enfants", et environ 240 blessés.

Le gouvernement syrien a déclaré trois jours de deuil à partir de vendredi, mais a également commencé à bombarder lourdement les zones tenues par les rebelles en représailles, y compris la région d'Idlib et la province d'Alep, selon le SOHR. Hayat Tahrir al-Sham, dirigé par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, contrôle des pans entiers de la zone tenue par les rebelles et le groupe terroriste a utilisé des drones pour attaquer les zones gouvernementales par le passé.

"Les scènes horribles d'aujourd'hui rappellent la nécessité d'une désescalade immédiate de la violence, d'un cessez-le-feu national et d'une approche coopérative pour contrer les groupes terroristes inscrits sur la liste du Conseil de sécurité", a déclaré l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, dans un communiqué, faisant écho à des remarques similaires du secrétaire général Antonio Guterres.