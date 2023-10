Normalisation Israël/Arabie saoudite : vers un gel des constructions en Cisjordanie ?

20 sénateurs Démocrates demandent à Joe Biden de pousser Israël à geler les constructions en Cisjordanie avant un éventuel accord entre Israël et les Saoudiens

Dans une lettre envoyée à Joe Biden, 20 sénateurs Démocrates demandent au président américain des mesures concrètes, sous forme de concessions israéliennes quant à la préservation de la solution à deux Etats entre Israël et l'Autorité palestinienne. La lettre comporte cinq conditions-clés afin de parvenir, selon les sénateurs, à une solution à deux Etats pour régler le conflit israélo-palestinien, alors qu'Israël négocie les conditions d'une normalisation avec Riyad sous l'égide de Washington. Premièrement, un engagement formel d'Israël à ne pas annexer la totalité ou une partie de la Cisjordanie, un arrêt de la construction et de l'expansion des implantations israéliennes en Cisjordanie ou encore un démantèlement des avant-postes illégaux, y compris ceux qui ont été légalisés de façon rétroactive.

Ensuite, de permettre la croissance des villes palestiniennes et des centres de population et, enfin, de permettre aux Palestiniens de se déplacer sans interférences entre et dans les zones palestiniennes contiguës de Cisjordanie. Les sénateurs américains estimant que ces conditions sont essentielles à une "paix durable au Moyen-Orient". Des concessions qui dépasseraient clairement la portée de ce que le Premier ministre Netanyahou pourrait envisager à l'heure actuelle, en particulier du fait de son actuelle coalition gouvernementale. S'agissant de l'Arabie saoudite, les 20 sénateurs soulignent que les garanties de sécurité exigées par le royaume des Saoud à Washington posent problème.

MANDEL NGAN / POOL / AFP Le président américain Joe Biden (G) et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (D) à Jeddah, en Arabie saoudite, le 16 juillet 2022.

Ces garanties de sécurité n'ayant été accordées jusqu'à présent qu'à des pays partageant des intérêts et des valeurs communes avec les Etats-Unis. Deuxièmement les sénateurs estiment que le programme nucléaire saoudien civil, qui fait partie du projet d'accord et qui serait supervisé par Washington, ne devrait pas être construit dans le territoire saoudien. Et ce afin d'éviter tout risque de prolifération nucléaire au Moyen-Orient. Quant aux armements sophistiqués que Washington pourrait livrer à Riyad, la lettre souligne que Washington devra impérativement vérifier que ces dernières ne soient utilisées qu'à des fins véritablement défensives.

"Lorsque 20 sénateurs Démocrates sur 48 demandent à Joe Biden de peser pour qu'il y ait des concessions vis-à-vis des Palestiniens dans cet accord, ce n'est pas un élément à prendre à la légère" estime Dror Even-Sapir, analyste politique i24NEWS. "Les sénateurs demandent à Joe Biden de préserver la possibilité d'un Etat palestinien, que cette option soit maintenue en vie. Ceci impliquerait le gel des constructions et des démantèlements d'implantations en Cisjordanie, même celles qui ont été légalisées rétroactivement" a-t-il rajouté. Biden ne va pas forcément adopter cette approche à la lettre, même s'il sera bien obligé d'en prendre compte. Pour rappel, le président américain devra impérativement compter sur le vote de 2/3 des sénateurs pour faire adopter cet éventuel accord, ce qui impliquerait le vote de la totalité des sénateurs démocrates. Dans le triangle Jérusalem-Riyad-Washington, il semble bien que pour l'heure c'est Washington qui pousse le plus afin d'obtenir de véritables concessions en faveur des Palestiniens dans ces négociations.