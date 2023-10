"Nous avons kidnappé 53 Israéliens dans la bande de Gaza" (Hamas)

L'organisation terroriste a publié un communiqué et y affirme que cinq soldats comptent parmi les otages

L'organisation terroriste du Hamas a affirmé ce samedi matin que 53 Israéliens, dont des soldats, avaient été kidnappés par ses forces dans les localités israéliennes autour de la Bande de Gaza.

Le chef de la branche militaire du Hamas, Muhammad Deif, a prononcé un discours et a revendiqué l'opération "déluge d'Al-Aqsa", affirmant que l'organisation terroriste "avait prévenu Israël dans le passé". "La fureur d'Al-Aqsa a explosé aujourd'hui et nos militaires feront comprendre à l'ennemi que leur temps est révolu. À partir d'aujourd'hui, la coordination sécuritaire prendra fin", a-t-il ajouté.

En réponse, l'armée israélienne a déclaré une situation de guerre : "Au cours de la dernière heure, des tirs massifs de roquettes sur Israël depuis Gaza ont commencé et des terroristes ont pénétré sur le territoire israélien dans plusieurs secteurs. Les résidents du sud et du centre doivent se trouver à proximité des zones protégées et dans la bande de Gaza, à l'intérieur d'une zone protégée".

Dans le même temps, le chef d'état-major a procédé à une évaluation de la situation et a approuvé les plans pour la poursuite des activités de Tsahal. "Le Hamas est le souverain de la bande de Gaza, qui est à l'origine de cette attaque, et il portera les conséquences et la responsabilité des événements", a affirmé le chef d'état-major.