Tsahal est préparé à tous les scénarios et continuera à protéger la sécurité des résidents de l’État d’Israël

Le Hezbollah libanais a revendiqué des tirs d'obus et de missiles guidés qui ont visé dimanche matin le territoire israélien. Le mouvement terroriste assure avoir ciblé les fermes de Chebaa. Des explosions ont été entendues dans la région de mont Dov. En riposte, Tsahal a procédé à des tirs d'artillerie dans la zone. Un avion téléguidé a également attaqué les infrastructures de l'organisation terroriste Hezbollah dans la région du mont Dov. Aucune victime n'a été signalée.

"Au nom de Dieu le plus miséricordieux, nous sommes en route vers la libération de ce qui reste de notre terre libanaise occupée, et en solidarité avec la résistance palestinienne victorieuse et le peuple palestinien", a déclaré le Hezbollah.

Tsahal est préparé à tous les scénarios et continuera à protéger la sécurité des résidents de l’État d’Israël, selon son porte-parole.

Samedi, le Hamas est rentré en guerre contre Israël, attaquant par surprise son territoire en envoyant des milliers de roquettes et en prenant en otage des dizaines de civils et de militaires. Jusqu'à présent près de 2000 blessés et 300 morts ont été recensés côté israélien.