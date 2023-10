Le gouvernement irakien condamne les attaques contre les bases qui accueillent des soldats Américains

La plupart des attaques ont été revendiquées par un groupe baptisé "Résistance islamique en Irak" sur des chaînes Telegram affiliées à l'Iran

Le gouvernement irakien a qualifié lundi d'"inacceptables" les attaques qui ont visé ces derniers jours les bases abritant des soldats américains sur son sol, attaques qui se sont multipliées après le début de la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas. Depuis mercredi, au moins cinq attaques au drone et à la roquette ont ciblé trois bases irakiennes où sont déployées des troupes américaines et de la coalition internationale antijihadistes. L'une d'entre elles a fait des "blessés légers", selon l'armée américaine.

https://twitter.com/i/web/status/1714651248312373312 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Les attaques qui visent les bases irakiennes où sont accueillis des conseillers de la coalition internationale en Irak sont inacceptables", a déclaré Yahya Rassoul, porte-parole du Premier ministre irakien pour les affaires militaires, dans un communiqué. Le Premier ministre, Mohamed Chia al-Soudani, "a ordonné aux services de sécurité" de "retrouver les éléments qui ont perpétré ces attaques", a-t-il ajouté.

La plupart des attaques ont été revendiquées par un groupe baptisé "Résistance islamique en Irak" sur des chaînes Telegram affiliées aux factions chiites fidèles à l'Iran, ennemi juré d'Israël. Sans se référer directement aux attaques contre les bases irakiennes, les États-Unis, alliés de l'État hébreu, ont ordonné vendredi l'évacuation du personnel non-essentiel de leur ambassade à Bagdad et de leur consulat à Erbil, au Kurdistan irakien.

https://twitter.com/i/web/status/1716173373665890471 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le gouvernement irakien est soutenu par des partis pro-iraniens et a condamné à plusieurs reprises les frappes israéliennes contre la bande de Gaza menées en riposte à l'attaque sanglante du 7 octobre. Mais Bagdad doit aussi préserver ses relations avec les Etats-Unis, dont 2 500 soldats sont déployés en Irak pour, notamment, conseiller et former l'armée irakienne.