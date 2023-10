L'appartement du terroriste se situait dans la ville de Naplouse en Cisjordanie

Les forces de sécurité israéliennes ont détruit dans la nuit de samedi à dimanche la maison du terroriste qui a perpétré l'attentat à l'intersection de Hamra où Leah (Lucy), et ses deux filles Maya et Rina Dee ont été assassinées en avril 2023, ont déclaré le Shin Bet et l'armée israélienne dans un communiqué conjoint.

De plus, 23 personnes recherchées soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes ont été arrêtées et de nombreuses armes ont été saisies dans toute la Cisjordanie. Quatre d'entre elles sont des terroristes appartenant à l'organisation terroriste Hamas, ont-ils indiqué.

L'appartement du terroriste Hassan Katnani se situait dans le camp de réfugiés d'Askar dans la ville de Naplouse et appartenait au Hamas.

Au cours de l'opération, des échanges de tirs avec les terroristes ont eu lieu.

Dans la ville de Jénine, les forces israéliennes ont saisi environ 12.000 shekels qui étaient destinés à des fins terroristes, ainsi que des armes.

Israeli Army Armes saisies en Cisjordanie

Dans le village de Beit Rima, des terroristes ont lancé des cocktails Molotov et des explosifs sur les combattants qui ont répondu par des tirs.

Depuis le début de la guerre, plus de 1 030 personnes recherchées ont été arrêtées en Cisjordanie, dont environ 700 associées à l'organisation terroriste Hamas.