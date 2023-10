L'Egypte menace de "limiter" ses relations diplomatiques avec Israël

Le Caire a rejeté les excuses pour les dommages causés au poste militaire de l'armée égyptienne

L'Egypte a mis Israël en garde ce dimanche contre toute opération militaire sur le "corridor Philadelphie", dans la zone située entre la bande de Gaza et l'Egypte dans le cadre de l'incursion par voie terrestre dans la bande de Gaza , ont indiqué des sources égyptiennes au journal Al Arabi Al Jadid.

Selon la source, l'Egypte a également rejeté les excuses d'Israël pour avoir tiré sur l'une de ses tours de garde-frontière la semaine dernière. Selon le Caire, il ne s'agit pas d'une erreur mais d'une "provocation délibérée", dans le but de pousser l'Egypte à prendre la décision de perturber l'activité du passage et de faire face à la colère palestinienne et arabe.

Mohammed Abed/AFP Des camions transportant de l'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza depuis l'Égypte via le poste frontière de Rafah le 21 octobre 2023

Le Caire a également mis en garde contre un possible déplacement des populations palestiniennes pour le Sinaï. Une source citée dans le journal a également soutenu que "l'Egypte pourrait prendre des mesures diplomatiques qui limiteront les relations entre les deux pays".

Le traité de paix israélo-égyptien a été signé le 26 mars 1979 à Washington, dans la foulée des accords de Camp David de 1978.