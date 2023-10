"En Chine, ils ont été impressionnés par l'attaque et les Russes veulent l'enseigner dans les écoles militaires" (Hamas)

"Les Chinois ont même souligné que c'était un exemple et qu'ils prévoient de faire à Taïwan ce que nous avons fait le 7 octobre"

Khaled Mechaal, le leader du Hamas à l'étranger, a affirmé que la Russie et la Chine ont salué l'attaque terroriste du 7 octobre lors d'une interview à la chaîne égyptienne Al-Balad. "Pour votre information, la Russie a profité (de l'attaque terroriste) parce que nous avons détourné l'attention des Américains d'eux et de l'Ukraine", a-t-il affirmé. "Les Russes nous ont dit que ce qui s'est passé le 7 octobre serait enseigné dans les écoles militaires. Les Chinois ont même souligné que c'était un exemple et qu'ils prévoient de faire à Taïwan ce que nous avons fait le 7 octobre", a-t-il ajouté.

KARIM JAAFAR / AFP Khaled Meschal,

Depuis le début de la guerre, la Russie et la Chine ont exprimé une position anti-israélienne et appellent constamment à un "cessez-le-feu immédiat" et à un retour aux négociations politiques entre Israël et les Palestiniens. Moscou et Pékin n'ont pas condamné le massacre de citoyens israéliens par les terroristes du Hamas, mais Vladimir Poutine et le ministre chinois des Affaires étrangères ont exprimé leur soutien au droit d'Israël à se défendre.

Alexandr Demyanchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Xi Jinping et Vladimir Poutine

La semaine dernière, la Russie et la Chine, ainsi que les Émirats arabes unis, ont opposé leur veto au vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur la proposition américaine visant à soutenir Israël et à condamner le massacre des terroristes du Hamas. A la fin de la semaine dernière, les Russes ont accueilli une délégation de hauts responsables du Hamas, dirigée par Musa Abu Marzouk.