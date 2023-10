Israël rouvre la deuxième des trois conduites d'eau vers Gaza

Le cabinet de guerre et l'establishment de la défense ont pris cette décision compte tenu de la pression exercée par les Etats-Unis

Israël a rouvert la deuxième des trois conduites d'eau qui alimentent la bande de Gaza, permettant à un total de 28,5 millions de litres par jour de s'écouler du territoire de l'Etat hébreu vers le territoire dirigé par le Hamas, selon la liaison militaire israélienne avec le territoire palestinien.

Le colonel Elad Goren, qui dirige le département civil du coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), a annoncé dimanche que le second pipeline avait été rouvert samedi. La fourniture d'un total de 28,5 millions de litres d'eau potable par jour représente un peu plus de la moitié des quelque 49 millions de litres par jour qu'Israël fournissait avant que les massacres du Hamas, le 7 octobre, ne déclenchent la guerre avec l'État juif.

Le cabinet de guerre et l'establishment de la défense ont pris cette décision compte tenu de la pression exercée par les Etats-Unis. Dans le même temps, après que le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a annoncé hier le renforcement de l'aide humanitaire à la bande de Gaza, une source proche du dossier a confirmé qu'à partir de dimanche, davantage de camions entreront à Gaza par le terminal de Rafah. Tsahal souhaite augmenter considérablement le nombre de camions qui entreront dans le sud de la bande de Gaza, afin de motiver la population gazaouie à se déplacer vers le sud.

L'UNRWA a annoncé samedi que des milliers d'habitants étaient entrés par effraction dans ses entrepôts dans la bande de Gaza, et y avaient volé des produits alimentaires et des produits d'hygiène de base. L'agence onusienne a précisé qu'aucun carburant n'avait été pris de ses entrepôts, et a refusé de dire si elle rétablirait la sécurité autour de ses institutions.