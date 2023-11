En visite surprise en Irak, Blinken juge "inacceptables" les attaques contre les troupes américaines

Washington accuse l'Iran d'être impliqué par procuration dans ces attaques qui ont aussi ciblé des troupes américaines en Syrie voisine

En visite surprise à Bagdad, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a jugé dimanche "totalement inacceptables" les attaques menées contre les troupes américaines stationnées en Irak et en Syrie voisine depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

La visite d'Antony Blinken en Irak, annoncée par les services du Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani, n'avait pas été dévoilée au préalable pour des raisons de sécurité.

Elle intervient alors que, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, des attaques à la roquette et au drone ont visé les bases irakiennes où sont déployées des troupes américaines et de la coalition internationale antijihadiste.

Lors d'un point presse organisé avant son envol pour la Turquie, Antony Blinken a déclaré avoir "clairement dit" au Premier ministre irakien "que les attaques ou les menaces venant de milices alignées avec l'Iran étaient totalement inacceptables". "Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger les nôtres", a-t-il martelé.

Washington accuse l'Iran d'être impliqué par procuration dans ces attaques qui ont aussi ciblé des troupes américaines en Syrie voisine. La plupart des attaques ont été revendiquées par un groupe baptisé "Résistance islamique en Irak" sur des canaux Telegram affiliés aux factions irakiennes proches de l'Iran.

Selon des chiffres du Pentagone datant de vendredi, entre le 17 octobre et le 3 novembre, quelque 17 attaques ont eu lieu en Irak et 12 en Syrie. Quelque 2 500 soldats américains sont déployés en Irak. Leur mission consiste à conseiller leurs homologues irakiens dans la lutte contre le groupe jihadiste Etat islamique.

Le Premier ministre irakien a déjà condamné ces attaques et assuré que des "enquêtes" étaient menées pour en connaître les auteurs. Dimanche en recevant le secrétaire d'Etat américain, il a une nouvelle fois réclamé un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza, soulignant "l'urgence de contenir la crise et d'empêcher sa propagation", selon un communiqué de ses services.