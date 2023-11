Les États-Unis frappent un site de stockage d’armes lié à l'Iran en Syrie, en réponse aux attaques anti-américaines

"Les forces militaires américaines ont mené une frappe d'autodéfense sur un site utilisé par le Corps des gardiens de la révolution islamique et des affiliés"

Les États-Unis ont frappé mercredi un entrepôt de stockage d'armes en Syrie lié à l'Iran, en réponse à des attaques contre le personnel américain, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin. Les attaques contre les sites américains se sont multipliées en Syrie et en Irak dans le contexte de la guerre à Gaza, les États-Unis ayant apporté leur soutien militaire à Israël.

AP Photo/Baderkhan Ahmad Des soldats américains dans la province de Deir Ezzor, Syrie

"Les forces militaires américaines ont mené une frappe d'autodéfense sur un site dans l'est de la Syrie utilisé par le Corps des gardiens de la révolution islamique et des groupes affiliés", a précisé le chef du Pentagone dans un communiqué. "Cette frappe a été menée par deux F-15 américains contre une installation de stockage d'armes", a-t-il précisé.

Lloyd Austin a souligné que la frappe est "une réponse à une série d'attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie", attaques menées par des milices pro-iraniennes présentes dans la région. Il s'agit de la deuxième frappe américaine en Syrie en deux semaines. Neuf personnes travaillant pour ces milices ont été tuées à Deir Ezzor, dans l'est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.

AP Photo/Olivier Matthys Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin

Les États-Unis "sont tout à fait prêts à prendre d'autres mesures nécessaires" pour protéger leurs militaires et leurs installations, a prévenu Lloyd Austin. La frappe de mercredi s'est accompagnée d'une "communication très claire via différents canaux", a précisé un haut responsable américain. "Et ce message aux dirigeants iraniens est : ‘nous voulons que vous ordonniez aux groupes (proches de vous) d'arrêter de nous attaquer’", a-t-il dit.