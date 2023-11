Le prince héritier saoudien dénonce l'"agression" contre Gaza

"Nous condamnons l'agression militaire observée dans la bande de Gaza, le ciblage des civils et les violations continues du droit humanitaire international"

Le prince héritier d'Arabie saoudite et dirigeant de facto du royaume, Mohammed ben Salmane, a dénoncé vendredi l'offensive des forces israéliennes contre le Hamas à Gaza, à la veille des sommets arabe et musulman prévus à Ryad.

"Nous condamnons l'agression militaire observée dans la bande de Gaza, le ciblage des civils et les violations continues du droit humanitaire international par les forces d'occupation israéliennes", a affirmé le prince Mohammed ben Salmane, dans sa première déclaration publique sur la guerre entre Israël et le mouvement terroriste palestinien. Il s'exprimait à l'ouverture d'un sommet avec les dirigeants africains à Ryad, précédant les réunions d'urgence de la Ligue arabe et de l'Organisation de coopération islamique(OCI) prévues samedi, et consacrées à la situation dans la bande de Gaza. "Nous soulignons la nécessité de mettre fin à cette guerre et aux déplacements forcés, et de créer les conditions nécessaires au retour de la stabilité et à l'instauration de la paix", a-t-il ajouté. La guerre a mis en suspend les discussions sur un possible accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, dont Mohammed ben Salmane a dit en septembre se "rapprocher" de jour en jour.

Leon Neal/Pool Photo via AP Le prince Mohammed Ben Salmane

Ryad a critiqué à plusieurs reprises les attaques contre les civils à Gaza à travers des communiqués. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également condamné vendredi la "violence obscène" dont sont victimes les Palestiniens. "Nous appelons à des mesures effectives et pratiques pour mettre fin à la destruction immédiate de Gaza et au massacre de milliers de ses habitants, afin de donner une forte impulsion à une solution politique" basée sur la formule des deux Etats, a-t-il déclaré. Le prince héritier saoudien a par ailleurs annoncé durant le sommet que son pays allait investir 25 milliards de dollars en Afrique d'ici 2030, soit près du double du montant investi au cours de la dernière décennie, selon l'agence de presse officielle saoudienne.