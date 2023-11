Abu Dhabi : un nouvel espace abritera plus de 2000 papillons

Le projet sera ouvert aux sorties scolaires et dans le futur, aux cours de photographie

Un nouveau projet intitulé "Butterfly Gardens Abu Dhabi" à Abu Dhabi aux Emirats abritera plus de 2 000 papillons de plus de 40 espèces, ainsi qu'un large éventail de flore et de faune.

Organisé pour la première fois, ce projet sera installé à côté de l'Aquarium national et devrait ouvrir ses portes l'année prochaine.

Les visiteurs pourront non seulement observer des papillons et des espèces d'insectes dans leur habitat naturel, mais aussi suivre le développement vivant des pupes.

Aux côtés des espèces à couper le souffle de papillons et d'insectes de ces régions, l'Eden Café comprendra une cascade, un étang de carpes koï et des paons blancs. Le café offrira aux clients l'occasion de prendre un thé avec des papillons.

L'installation sera conçue pour inciter les visiteurs de tous âges à en apprendre davantage sur les papillons, les espèces d'insectes et d'autres pollinisateurs essentiels, tels que les abeilles. Le projet sera ouvert aux sorties scolaires et dans le futur, aux cours de photographie.