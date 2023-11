C'est la troisième fois en moins de trois semaines que l'armée américaine prend pour cible des sites en Syrie liésà l'Iran

Les États-Unis ont effectué deux frappes aériennes en Syrie contre l'Iran et ses groupes alliés dimanche, selon le Pentagone. Huit combattants ont été tués dans ces frappes, a indiqué lundi une ONG. Ces frappes interviennent en réponse à une série d'attaques contre les forces américaines en Syrie et en Irak. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a déclaré que les frappes visaient un centre d'entraînement près de la ville d'Albu Kamal et une maison sûre près de la ville de Mayadeen. Il a précisé que ces frappes avaient été ordonnées par le président Joe Biden. "Le président n'a pas de priorité plus importante que la sécurité du personnel américain, et il a ordonné l'action d'aujourd'hui pour montrer clairement que les États-Unis se défendront eux-mêmes, leur personnel et leurs intérêts," a déclaré Austin.

AP Photo/Susan Walsh, File Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin

Des sources locales ont également indiqué que les frappes visaient un camp dirigé par des milices pro-iraniennes dans une zone à l'ouest d'Albu Kamal, dans la province de Deir al Zor. L'autre frappe s'est produite près d'un pont près de la ville de Mayadeen, près de la frontière irakienne et un bastion des milices pro-iraniennes.

Ces frappes sont les troisièmes depuis le 26 octobre, alors que les États-Unis tentent de réprimer les attaques par drone et par roquette contre les troupes américaines en Syrie et en Irak, lancées dans le sillage de la guerre entre Israël et le Hamas.

Delil SOULEIMAN / AFP Des soldats américains patrouillent dans la campagne de Rumaylan dans la province de Hasakeh au nord-est de la Syrie, le 7 juin 2023.

L'Iran et ses partisans affirment que les États-Unis partagent la responsabilité de la guerre déclarée d'Israël contre le groupe terroriste, qui est également soutenu par l'Iran. Les troupes américaines et de la coalition ont été attaquées au moins 40 fois en Irak et en Syrie par des forces soutenues par l'Iran ces dernières semaines. Au moins 45 soldats américains ont subi des lésions cérébrales traumatiques ou des blessures mineures.

Environ 2.500 militaires américains se trouvent en Irak et 900 en Syrie dans le cadre de la lutte contre le groupe djihadiste Etat islamique. Un responsable américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que les frappes avaient eu lieu au cours des dernières heures et a ajouté qu'une évaluation américaine était en cours pour déterminer si elles avaient tué ou blessé quelqu'un.