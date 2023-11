Le prince héritier de Bahreïn dénonce la situation "intolérable" à Gaza et demande au Hamas de libérer les otages

"Je ne pense pas qu'un dirigeant arabe ait demandé au Hamas de le faire... Il est donc temps de parler franchement"

Le prince héritier et premier ministre de Bahreïn, Salman ben Hamad ben Issa Al Khalifa, a dénoncé vendredi la situation "intolérable" à Gaza et appelle le Hamas à libérer immédiatement les 240 otages détenus dans le territoire.

"Je ne pense pas qu'un dirigeant arabe ait demandé au Hamas de le faire... Il est donc temps de parler franchement", a déclaré M. Khalifa avant le sommet annuel sur la sécurité organisé dans le cadre du dialogue de Manama. Il a proposé qu'Israël libère les femmes et les adolescents non combattants actuellement détenus dans ses prisons en échange des otages de Gaza. Le prince héritier a rappelé que le Coran et la Torah "interdisent tous deux de tuer des civils".

Khalifa a précisé que les lignes rouges de Bahreïn sont les suivantes : pas de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza, "ni maintenant ni jamais" ; pas de réoccupation de Gaza par Israël ; pas de réduction du territoire de Gaza par Israël après la guerre ; et aucune tolérance pour l'utilisation de Gaza comme rampe de lancement pour le terrorisme visant Israël.

MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa

Il a affirmé que l'invasion russe de l'Afghanistan a conduit à la création d'Al-Qaïda et que l'invasion américaine de l'Irak a conduit à la création de l'Etat islamique. Khalifa a prévenu que l'invasion israélienne en cours à Gaza pourrait avoir le même effet. "Pensez à ce que cela va créer à l'ère des réseaux sociaux. Je pense que les 20 prochaines années seront beaucoup plus difficiles", a-t-il estimé. Khalifa a ajouté que le rôle des États-Unis est "indispensable" pour faire avancer la solution à deux États après la guerre.