L’Iran dévoile un nouveau missile balistique hypersonique

En pleine guerre Israël-Hamas, Téhéran poursuit le développement de sa nouvelle génération de missiles de croisières et présente le nouveau Fattah-2

L’Iran a dévoilé dimanche un nouveau missile balistique, le Fattah-2, à l’occasion de la visite du Guide suprême iranien Ali Khamenei à l’exposition des réalisations de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, à Téhéran.

https://twitter.com/i/web/status/1726179988695879715 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon l’agence semi-officielle iranienne Tasnim le nouveau missile est équipé d'une tête de véhicule de croisière hypersonique permettant des manœuvres très agiles à des vitesses hypersoniques. L’agence affirme que le Fattah-2, développé en Iran, a une portée supérieure à 1400 kilomètres et pourrait donc frapper le territoire israélien. Pouvant atteindre la vitesse de Mach 13 (13 à 15 fois la vitesse du son), le missile de croisière pourrait poser des défis importants en matière d'interception.

Le 6 juin dernier, Téhéran avait présenté la première version du "Fattah", dans le cadre d’une cérémonie officielle en présence du président Ebrahïm Raïssi, suscitant l’inquiétude des Occidentaux.

Le dirigeant iranien avait alors déclaré : "Cette grande réalisation rendra le pays plus fort, ce missile va renforcer le pouvoir de dissuasion de l'Iran, et apportera la sécurité et une paix stable aux pays de la région".