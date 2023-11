Les Etats-Unis interceptent des drones explosifs lancés depuis le Yémen

Mercredi, Israël a indiqué avoir intercepté un "missile de croisière", revendiqué par les Houthis, qui s'avançait vers le sud du pays

Un navire de guerre américain patrouillant en mer Rouge a intercepté jeudi des drones explosifs lancés depuis une région du Yémen contrôlée par les rebelles Houthis, a annoncé le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom). "Le matin du 23 novembre le USS Thomas Hudner a tiré et détruit de nombreux drones d'attaque lancés depuis la région du Yémen contrôlée par les Houthis", a indiqué le Centcom sur le réseau social X (ex-Twitter).

MOHAMMED HUWAIS / AFP Des partisans des Houthis chiites du Yémen

"Les drones ont été abattus pendant que le navire de guerre patrouillait en mer Rouge. Le navire et son équipage n'ont subi aucun dommage ou blessure", a-t-il ajouté. La guerre entre le Hamas et Israël, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre, fait craindre une escalade régionale entre d'un côté Israël et ses alliés et de l'autre l'"axe de la résistance" formé de milices soutenus par l'Iran dont le Hamas, le Hezbollah et les Houthis.

Mercredi, Israël a indiqué avoir intercepté un "missile de croisière" qui s'avançait vers le sud du pays, un tir revendiqué par les rebelles Houthis au Yémen. "Nos forces ont lancé des missiles sur différentes cibles militaires de l'entité israélienne" dans le sud d'Israël, a écrit sur X (ex-Twitter) le porte-parole de la branche armée des Houthis, Yahia Saree.

"Nous continuerons de mener des opérations militaires jusqu'à ce que l'agression israélienne contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie cesse", a-t-il ajouté. Dimanche, les Houthis ont affirmé s'être emparés en mer Rouge d'un navire commercial, le Galaxy Leader, propriété d'un homme d'affaires israélien, en représailles à "l'agression" contre Gaza. Au cours des dernières semaines, les rebelles Houthis ont lancé plusieurs drones et missiles en direction du territoire israélien.